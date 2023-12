Kolejny cios w Rosję? Indie mogą otrzymać najnowszą broń z USA

Stryker M-SHORAD to system przeciwlotniczy niedawno wprowadzony do służby w armii amerykańskiej. Wbudowany arsenał daje podstawy do nazywania go dość potężnym kompleksem krótkiego zasięgu, który może osłaniać jednostki naziemne przed klasycznym zagrożeniem w postaci np. śmigłowców szturmowych, jak i zyskującą na popularności bronią powietrzną w postaci dronów.