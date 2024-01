"Warszawianka" znowu w służbie Rosjan? Sami nie wiedzą, co powiedzieć

Ukraiński portal Defence Express zauważa jednak, że Rosjanie niezmiennie nie podają bliższych szczegółów, co może sugerować, że jest to kolejny przypadek zakłamywania przez nich rzeczywistości i próba podtrzymywania narracji o rzekomej nieskuteczności zachodnich pocisków dalekiego zasięgu. Ze zdjęć publikowanych chwilę po ataku większość ekspertów wyciągnęła wnioski, że trafiony "Rostów nad Donem" będzie nadawał się wyłącznie na złom.

"Rostów nad Donem" został wprowadzony do służby w 2014 r. Reprezentuje serię okrętów projektu 636,3 (typu "Warszawianka"). To zmodernizowane wersje zaprojektowanych w latach 80. XX wieku okrętów projektu 877, do których należy jedyny polski okręt podwodny ORP Orzeł.

"Warszawianki" to okręty o długości do 75 m i szerokości prawie 10 m, wypierające ponad 3 tys. ton. Mogą zanurzać się na głębokość do 300 m. Są uznawane za bardzo ciche i jednocześnie trudne do wykrycia. Do tego stopnia, że bywają nazywane "akustycznymi czarnymi dziurami". Zawdzięczają to napędowi, który jest spalinowo-elektryczny.