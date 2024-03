Odparowujący ludzi żywcem TOS‑1A. Został skasowany rojem dronów

Można rzec, że w strefie zero panują warunki zbliżone do tego co mamy w przypadku borni nuklearnej, tyle że bez promieniowania. Stąd też przylgnęło do tej broni określenie "ubogiego kuzyna broni jądrowej". Jednakże dużą wadą systemu TOS-1A jest jego zasięg ograniczony do maksymalnie 6 km, co naraża go na atak za pomocą artylerii, przeciwpancernych pocisków kierowanych typu np. Stugna-P lub właśnie dronów FPV.