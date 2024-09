Nowy JASSM-XR pokazany. Odpalony nad Warszawą może sięgnąć Uralu

Nowość miała oferować znacznie większy zasięg oraz przenosić większą głowicę bojową niż ma to miejsce w wariancie AGM-158 JASSM-ER o zasięgu ponad 900 km wykorzystywanych m.in. przez polskie lotnictwo. Warto zaznaczyć, że Polska była pierwszym klientem eksportowym tej broni.

Zaprezentowany pocisk wygląda na większy w porównaniu do mierzącego 4,26 m AGM-158 JASSM-ER co jest zgodne z wcześniejszymi koncepcjami. Te zakładały powstanie pocisku o długości 6,3 m mogącego przenosić głowicę bojową o masie 540 kg na odległość nawet 1850 km. W przypadku odpalenia nad Warszawą w linii prostej pozwalałoby to razić cele położone na Uralu.