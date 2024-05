Pociski AGM‑158B JASSM-ER dla Polski. Moskwa w zasięgu nowej broni

Polska podpisała we wtorek umowę na zakup nowoczesnych pocisków manewrujących JASSM-ER. Jej wartość to ok. 735 mln dolarów. Amerykańska broń umożliwi rażenie celów ze znacznej odległości. Wariant kupowany przez Polskę ma zasięg blisko 1 tys. km, co oznacza, że przy pomocy tych pocisków można razić nawet cele znajdujące się w Moskwie.