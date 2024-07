Samolot P‑8 Poseidon z pociskami LRASM. Pentagon buduje pogromcę chińskiej floty

P-8 Poseidon to zbudowana na bazie pasażerskiego Boeinga 737 morska maszyna patrolowa. Oblatany w 2009 roku samolot powstał z myślą o zastąpieniu starych maszyn P-3 Orion i do tej pory trafił do sił zbrojnych m.in. Stanów Zjednoczonych, Japonii czy Australii.