Ukraińcy dostaną potężne AGM‑158 JASSM wraz z F‑16. Ma je też Polska

Pojawiły się doniesienia, że najnowszy pakiet pomocy dla Ukrainy ma obejmować także pociski o zasięgu ponad 300 km przystosowane do odpalania z F-16. Są to pociski AGM-158 JASSM posiadane też przez Polskę. Przedstawiamy ich możliwości.

Jak podaje portal Defense Express, Ukraina może otrzymać wraz z samolotami F-16 potężne pociski manewrujące AGM-158 JASSM należące do tej samej kategorii broni precyzyjnej dalekiego zasięgu co pociski Storm Shadow bądź TAURUS KEPD 350. Dostarczone przez Brytyjczyków pociski przyczyniły się już m.in. do wyeliminowania m.in. rosyjskiego okrętu podwodnego oraz centrum dowodzenia 38. Pułku Myśliwskiego co poskutkowało wyeliminowaniem jego dowódcy oraz wyższej kadry oficerskiej.

Tych pocisków jednak Brytyjczycy mają stosunkowo niewiele, a dostawa niemieckich pocisków TAURUS KEPD 350 nie może jak na razie zostać zrealizowana. Tutaj wchodzą Amerykanie, którzy co prawda dostarczyli Ukrainie pociski balistyczne MGM-140 ATACMS, ale tylko najstarsze wersje podczas gdy odpalane z samolotów pociski manewrujące AGM-158 JASSM to nowsza konstrukcja.

Jednakże biorąc pod uwagę konserwatywność Amerykanów pod kątem dostarczania uzbrojenia do Ukrainy, raczej mogłyby trafić tylko starsze wersje o zasięgu do około 370 km, a nie wersje ER o zasięgu do 1000 km.

AGM-158 JASSM — Amerykanki bat dalekiego zasięgu na Rosjan wykorzystywany też przez Polskę

Pocisk AGM-158 JASSM, gdzie JASSM pochodzi od Joint Air-to-Surface Standoff Missile był rozwijany od późnych lat. 90. XX wieku i był to dość problematyczny rozwój zakończony wprowadzeniem pocisku do służby dopiero w 2009 r. Z kolei użytkownicy eksportowi w tym Polska musiała czekać za zgodę eksportową do 2014 r. kiedy to też zadebiutował nowy wariant z dopiskiem ER oznaczającym Extended Range o zasięgu do ponad 900 km. Ten wariant także jest na wyposażeniu polskich F-16 i w sprzyjających okolicznościach umożliwia na zaatakowanie celów w Moskwie.

Pociski AGM-158 JASSM to konstrukcja poddźwiękowa (0,8-0,9 Ma) wykonana w technologi stealth przystosowana do odpalania z samolotów. Pocisk mierzy 4,26 m długości, a jego szerokość po rozłożeniu skrzydeł wynosi 2,7 m i co ciekawe wymiarowo zarówno wersja zwykła jak i ER są identyczne.

Obydwa pociski są wyposażone w głowicę penetrującą WDU-42/B o masie 432 kg działającą zgodnie z obecnymi trendami w trzech trybach: detonacja przy uderzeniu w cel,

eksplozja z opóźnieniem co ułatwia niszczenie bunkrów,

detonacja w powietrzu co powoduje zasypanie dużego obszaru śmiercionośnymi odłamkami.

Za naprowadzenie głowicy bojowej do celu dba system naprowadzania składający się z powszechnego tandemu nawigacji inercyjnej i satelitarnej i głowicy optoelektronicznej zapewniającej dokładność trafienia w cel z precyzją poniżej 3 metrów w ostatniej fazie lotu. Dostawy tego typu uzbrojenia pozwolą Ukraińcom zwiększyć częstotliwość atakowania kluczowych rosyjskich celów znajdujących się setki km za linią frontu.

