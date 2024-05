Eurodrone. Program europejskiego bezzałogowca klasy MALE nabiera tempa

Wykonanie wstępnego przeglądu projektu w celu rozwoju Eurodrone stanowi ważny krok naprzód dla tego kluczowego europejskiego programu obrony – powiedział Jean-Brice Dumont, szef Air Power w Airbus Defence and Space. Postępy w pracach nad bezzałogowcem przybliżają Europę do uzyskania suwerenności i niezależności w zakresie dronów dostarczających zdolności ISTAR, czyli możliwości w zakresie wywiadu, obserwacji, a także rozpoznania celów i pola walki.

Obecnie wśród bezzałogowców klasy Medium-altitude long-endurance (MALE), z których korzystają europejskie armie, przeważają rozwiązania dostarczane przez Stany Zjednoczone oraz Izrael. Przykładem są chociażby amerykańskie bezzałogowce MQ-9 Reaper. Jednym z ich użytkowników jest Polska, która pod koniec 2022 r. podpisała umowę leasingową pojedynczego systemu rozpoznawczego MQ-9A Reaper. Jest to rozwiązanie tymczasowe. Umowa zakończy się, gdy Polska nabędzie własne bezzałogowce klasy MALE. W styczniu 2024 r. pojawiły się doniesienia, że mogą to być drony MQ-9B SkyGuardian od General Atomics .

Program Eurodrone to efekt współpracy rządów Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Francji, a także wysiłków podejmowanych przez wykonawców, w tym Airbus Defence and Space Spain, Dassault Aviation i Leonardo, których wspiera OCCAR, czyli Organizacja do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia. Program rozpoczął się w 2015 r. Wstępne plany zakładają, że pierwszy lot europejskiego drona MALE odbędzie się w styczniu 2027 r., a jego wdrożenie do służby nastąpi w 2029 r.