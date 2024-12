Nieczęsty widok. Ukraiński F‑16 wraca z polowania na Rosjan

Ukraińcy poza garstką samolotów F-16A/B MLU dysponują resztkami floty samolotów MiG-29 i Su-27. Mimo iż dostarczone przez m.in. Danię, Holandię i Norwegię samoloty F-16 to stare wersje AM/BM po modyfikacjach to wciąż są to najlepsze samoloty Ukraińców.