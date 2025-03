Groźna broń Korei Płn. Budują okręt podwodny o napędzie nuklearnym

Kim Dzong Un wielokrotnie powtarzał, że rozwój marynarki wojennej uważa za priorytet i chce, aby ta uzbrojona była w nowoczesną broń jądrową. Plany Korei Północnej i liczne testy broni nuklearnej powodują nieustanne napięcie i pogorszenie stosunków międzynarodowych. Jak podaje NEXTA na swoim profilu na platformie X, okręt podwodny, który tworzony jest w północnokoreańskiej dyktaturze to sygnał dla Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, a to stanowi poważne zagrożenie dla tych państw jak i całego świata.

Jak donosi południowokoreańska agencja Yonhap, okręt podwodny o napędzie nuklearnym stworzony jest do przenoszenia pocisków balistycznych. Łódź podwodna ma wyporność 6000-7000 ton , uzbrojona jest w pociski nuklearne, które można wystrzelić bez wynurzania się, co sprawia, że obiekt jest niemal niezauważalny dla przeciwnika

Budowa tego obiektu o napędzia atomowym jest elementem pięcioletniego planu obrony narodowej Korei Północnej, który został przedstawiony w 2021 r. Kim Dzong Un obiera strategię odstraszania, która ma pokazać, że jego kraj ma aspirację stać się ważnym graczem na nuklearnej arenie międzynarodowej. Jednocześnie wysyła swoich żołnierzy na ukraiński front, gdzie wspierają rosyjskiego agresora w operacjach wojskowych. Spekuluje się, że to właśnie Rosja mogła dostarczyć rozwiązań technologicznych potrzebnych do tworzenia tego rodzaju broni.

Dodatkowo, aby w pełni zrozumieć relacje miedzy tymi państwami, warto podkreślić, że pod koniec 2024 roku Władimir Putin wprowadził modyfikacje w rosyjskiej doktrynie nuklearnej. Zmiany te wskazują, że w przypadku ataku atomowego na Rosję lub jej sojuszników, możliwe jest użycie broni masowego rażenia. Ponadto, użycie takiej broni jest dopuszczalne, jeśli doszłoby do naruszenia suwerenności kraju.

To dopiero początek koreańskiej broni atomowej

Korea Północna do nuklearnego wyścigu przystąpiła stosunkowo niedawno, bo na początku XXI w. Mimo podpisania w 1985 r. układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej państwo pracowało nad zbrojeniem co w konsekwencji spowodowało rozbudowanie potencjału nuklearnego.

Korea Północna posiada obecnie jedną z największych flot okrętów podwodnych na świecie, składającą się z 70 do 90 jednostek. Większość z tych okrętów to jednak starsze modele z czasów Związku Radzieckiego, które są napędzane silnikami Diesla. Wprowadzenie nowego okrętu z napędem jądrowym mogłoby znacząco poprawić możliwości operacyjne Korei Północnej, ale za to znacząco zwiększyć napięcia na arenie międzynarodowej.