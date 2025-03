Tajemnice Księżyca. Badania pokazały co jest we wnętrzu

Nowe badania ujawniają, że Księżyc ma jądro o gęstości zbliżonej do żelaza. To odkrycie może położyć kres długoletnim dyskusjom dotyczącym wewnętrznej struktury serca Księżyca, a także przyczynić się do głębszego zrozumienia jego przeszłości, co może przełożyć się na przybliżenie się do odpowiedzi w jaki sposób formował się Układ Słoneczny.

Badania opublikowane w "Nature" potwierdzają, że Księżyc ma solidne jądro o gęstości zbliżonej do żelaza. Jak podaje serwis Science Alert, odkrycie to kończy wieloletnią debatę na temat stanu wewnętrznego jądra Księżyca.

Wnętrze Księżyca jak Ziemi

Zespół naukowców pod kierunkiem Arthura Briauda z Francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych przeanalizował dane z misji kosmicznych i eksperymentów laserowych. Wyniki wskazują na istnienie płynnej zewnętrznej warstwy i znaczącego wewnętrznego jądra, podobnego do ziemskiego. Zewnętrzne jądro ma promień ok. 362 km, a wewnętrzne ok. 258 km.

Nasze wyniki kwestionują ewolucję pola magnetycznego Księżyca dzięki wykazaniu istnienia wewnętrznego jądra i wspierają scenariusz globalnego przewrotu płaszcza, który dostarcza istotnych informacji na temat chronologii bombardowania Księżyca w pierwszym miliardzie lat Układu Słonecznego napisał zespół kierowany przez astronoma Arthura Briauda z Francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych.

Badania wykazały, że gęstość wewnętrznego jądra wynosi ok. 7,822 kg/m³, co jest zbliżone do gęstości żelaza. To potwierdza wcześniejsze wyniki z 2011 r., kiedy to zespół NASA pod kierunkiem Renee Weber również sugerował istnienie solidnego jądra.

Przyszłość badań. Jakie tajemnice jeszcze skrywa Księżyc?

Odkrycie ma istotne znaczenie dla zrozumienia ewolucji Księżyca. Wiadomo, że niegdyś posiadał on silne pole magnetyczne, które zaczęło zanikać ok. 3,2 miliarda lat temu. Ruch i konwekcja w jądrze są kluczowe dla generowania takiego pola, co czyni skład jądra niezwykle istotnym.

Naukowcy mają nadzieję, że przyszłe misje na Księżyc dostarczą dodatkowych danych, które zweryfikują odkrycia. Badania mogą rzucić nowe światło na historię Księżyca w pierwszym miliardzie lat istnienia Układu Słonecznego.

Justyna Waliszewska, dziennikarka Wirtualnej Polski