Francja dotrzymuje słowa. Dostarczyła Ukrainie potężną broń

Nie ujawniono liczby pocisków, które Francja dostarczyła do Ukrainy. Wedle zachodnich mediów było to ok. 50 sztuk. Wadym Omelczenko dodał, że to broń, która "sprawdziła się dobrze na polu bitwy", a wysłana na front partia pocisków SCALP-EG była pierwszą, ale nie jedyną. Francja ma dostarczać je dalej.

Przy pomocy SCALP-EG/Storm Shadow można razić cele na dystansie do nawet 500 km. W części wariantów przeznaczonych na eksport MBDA stosuje ograniczenia do ok. 300 km. Każdy tego typu pocisk ma długość ponad 5 m i waży ok. 1,3 t, z czego ok. 450 kg przypada na głowicę bojową BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge). Posiada też zaawansowany system nawigacji (inercyjnej i satelitarnej). Do ich przenoszenia Ukraińcy dostosowali posiadane bombowce frontowe Su-24M.