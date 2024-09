Miasto gąbka to odpowiedź na powodzie, upały i zmiany klimatyczne. Chińczycy to sprawdzili

W reakcji na katastrofę władze Chin postanowiły podjąć radykalne działania. Odwołały się wówczas do opracowanej na przełomie wieków idei miasta gąbki . Zamiast – jak robi to np. Tokio ze swoim gigantycznym systemem kanalizacyjnym G-Cans – możliwie szybko pozbywać się nadmiaru wody, miasto gąbka ma ją chłonąć i zatrzymywać.

Sam pomysł trudno uznać za nowy. Przechwytywanie i magazynowanie wody deszczowej było praktykowane od tysięcy lat, jednak chińska idea zakłada włączenie do tego procesu sił natury i zmianę oblicza współczesnych miast. Te, z powodu pokrycia niemal całej powierzchni budynkami, betonem czy asfaltem, są dziś niezdolne do przyjmowania wody .

Potwierdzają to badania spływu powierzchniowego. O ile w naturalnych warunkach wynosi on średnio około 10 proc., to we współczesnych miastach aż 60 proc. wody natychmiast gdzieś spływa.