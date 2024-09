Nie tylko worki z piaskiem. Szwedzki wynalazek to sposób na zatrzymanie wody

Kluczową zaletą tego rozwiązania jest szybkość, z jaką można zbudować skuteczną zaporę przeciwko wodzie, przy zaangażowaniu minimalnych zasobów. Stosując Tubewall nie trzeba dowozić piasku, ładować go do worków i organizować pracy wielu ludzi, co jest konieczne przy budowie tradycyjnych zapór.