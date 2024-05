Zagrożenie dla globalnej różnorodności biologicznej. Prognozy są niepokojące

Obecnie, zgodnie z ustaleniami Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych (IPBES), za najważniejszy czynnik wpływający na utratę różnorodności biologicznej uznaje się sposób użytkowania gruntów . Światowi eksperci są jednak podzieleni co do tego, jak bardzo różnorodność ta zmieniła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, badacze przetestowali rozmaite scenariusze i zależności, dzięki którym ustalili, że globalna bioróżnorodność w ubiegłym stuleciu zmniejszyła się od 2 do 11 proc. z powodu samej zmiany sposobu użytkowania gruntów.

"Włączając do naszego modelu wszystkie regiony świata, byliśmy w stanie rozpoznać wiele dotychczasowych niewiadomych, wykorzystując jakościowe dane - mówi główny autor omawianej publikacji prof. Henrique Pereira. - Wierzymy, że (…) to najbardziej wszechstronne oszacowanie trendów w zakresie różnorodności biologicznej na świecie".

Naukowcy zbadali także, w jaki sposób różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe mogą ewoluować w przyszłości. Na potrzeby tych prognoz do swoich obliczeń dodali zmianę klimatu jako rosnącą siłę napędową zmiany różnorodności biologicznej.

Wyniki pokazały, że zmiana klimatu będzie dodatkowo obciążać bioróżnorodność i usługi ekosystemowe. I choć zmiana użytkowania gruntów pozostanie istotną kwestią, to globalne ocieplenie już niebawem może stać się najważniejszym czynnikiem powodującym utratę różnorodności biologicznej. We wszystkich przetestowanych scenariuszach - od zrównoważonego rozwoju po scenariusz o wysokiej emisji - łączny wpływ zmiany użytkowania gruntów i zmiany klimatu skutkuje wyraźną utratą różnorodności biologicznej we wszystkich regionach świata.