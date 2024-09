Japoński cud inżynierii G‑Cans. Gigantyczne tunele chronią Tokio przed powodzią

Wielkie ulewy to dla Tokio, leżącego w strefie oddziaływania monsunów, coroczna norma. Pod koniec lata, wraz z uderzeniami tajfunów , miasto rokrocznie nawiedzają intensywne deszcze, a na rzekach powyżej aglomeracji wzbiera fala powodziowa.

Jego zadaniem jest przejęcie fali powodziowej, przetłoczenie jej pod 37-milionową aglomeracją, a następnie bezpieczne wypuszczenie nadmiaru wody poniżej Tokio rzeki Edo, którą fala spływa do Zatoki Tokijskiej.

Prace budowlane zakończyły się w 2006 roku, a ich efektem jest największy na świecie system kanalizacji, imponujący zarówno swoimi rozmiarami, jak i wydajnością. Jego pompy są w stanie przetoczyć 200 metrów sześciennych wody na sekundę. To tak, jakby przejąć i przepompować niemal całą wodę Wisły na wysokości Warszawy (dla średniego poziomu wody to ok. 250 metrów sześciennych na sekundę).