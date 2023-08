Ulewne deszcze odsłoniły "dolinę śmierci". Trwa akcja saperów

Jeleniogórska policja zabezpieczająca niebezpieczne tereny wspólnie ze strażakami i pracownikami Karkonoskiego Parku Narodowego informuje o utrudnieniach, które potrwają przynajmniej do godz. 14:00. Turyści oraz kierowcy muszą być przygotowani na ograniczenia ruchu w kilku miejscach. Chodzi o drogi i szklaki prowadzące do Wodospadu Szklarka oraz szlaki wzdłuż rzeki przy drodze krajowej nr 3 od strony Szklarskiej Poręby i Piechowic aż do parkingu przy wodospadzie.

Akcja saperów z 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca to efekt ulewnych opadów w okolicach Szklarskiej Poręby i pojawienia się niewybuchów, które odsłoniła spływająca woda. Najprawdopodobniej są to pozostałości z czasów II wojny światowej, resztki pocisków artyleryjskich oraz granatów.

- W związku z pracami patrolu saperskiego związanymi z usuwaniem niewybuchów znalezionych w tzw. Sowieckich Dołach w Piechowicach w godzinach od 9 do 14 wystąpią utrudnienia w ruchu na krajowej 3 od parkingu przy Hotelu Las do Szklarskiej Poręby. Zamknięte zostaną również drogi i szklaki prowadzące do Wodospadu Szklarka oraz szlaki biegnące wzdłuż rzeki przy krajowej 3 od strony Szklarskiej Poręby i Piechowic do parkingu przy wodospadzie - powiedziała podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.