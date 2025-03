Memorandum Ukrainy z Diehl Defence. Dotyczy kluczowej broni

Ukraina już w drugim roku wojny w praktyce wyczerpała własne oraz otrzymane z Zachodu zapasy pocisków do poradzieckich systemów obrony przeciwlotniczej i opiera się głównie na systemach zachodnich lub na poradzieckich prowizorkach przystosowanych do wystrzeliwania zachodnich pocisków.

Pocisk IRIS-T powstał w wyniku współpracy Niemiec, Grecji, Norwegii, Szwecji, Włoch oraz - do pewnego czasu - Kanady jako europejski następca dla amerykańskich pocisków AIM-9 Sidewinder dla wielu sił powietrznych europejskich członków NATO. Co ciekawe, bazuje częściowo na konstrukcji sowieckiego pocisku Wympieł R-73 , z którego zapożyczono technologię wektorowania ciągu.

Efekt prac wszedł do służby w Luftwaffe od 2005 roku, a jego zasięg wynosi około 25 km na dużej wysokości, gdzie powietrze jest rzadsze lub ponad 10 km w przypadku odpalenia z powierzchni ziemi. Pocisk wyposażony jest w zaawansowaną głowicę optoelektroniczną działającą w podczerwieni z matrycą FPA widzącą termiczny obraz celu, co uodparnia ją na środki samoobrony w postaci m.in. flar.

Jest to niezbędne, ponieważ głowica optoelektroniczna może namierzyć cel dopiero z niewielkiej odległości. Maksymalny zasięg przechwycenia obiektów dla tej wersji to 40 km, a pułap to 20 km. Jest to obecnie jeden z najnowocześniejszych systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu na świecie, który poza Niemcami i Ukrainą jest jeszcze używany przez Szwecję i Egipt.