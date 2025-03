We wrześniu 2024 r. Indie ogłosiły zamiar sprzedaży większości ze swoich 2400 czołgów T-72, co wzbudziło wiele pytań dotyczących przyszłości tych pojazdów. Jednak 7 marca 2025 r. Indie podpisały kontrakt z rosyjską firmą Rosoboroneksport na dostawę silników o wartości 248 mln dolarów.

Defense Express zauważa, że Indie najprawdopodobniej planują wyposażyć swoje T-72 w silniki o mocy 1000 KM, które są używane w czołgach T-90 (dotychczasowe jednostki napędowe T-72 miały moc 750 KM). Kontrakt obejmuje nie tylko dostawę gotowych silników, ale także transfer technologii do indyjskiej firmy AVANI. Decyzja Indii o zakupie silników od Rosji nie spotkała się z reakcją w postaci sankcji ze strony krajów zachodnich.

Jak czytamy, Indie posiadają obecnie 3740 czołgów, z czego ok. 2400 to T-72. Współpraca z Rosją może wpłynąć na zwiększenie zdolności produkcyjnych Rosji w zakresie czołgów, co może mieć znaczenie w kontekście konfliktu z Ukrainą.