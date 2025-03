Kontrowersyjna ze względów ideologicznych, ale bardzo skuteczna brygada Azow pochwaliła się wykorzystywaniem pod Torećkiem dronów SETH otrzymanych od fundacji "Come Back Alive". Jak przyznaje fundacja, drony SETH charakteryzują się w pełni zautomatyzowanym systemem celowania, co czyni je łatwymi w obsłudze. Ukraińscy mają wykorzystywać drony zwiadowcze do wyszukiwania celów, na które są następnie napuszczane drony SETH.

Drony SETH, których nazwa pochodzi od Seta będącego egipskim bogiem śmierci, mają konstrukcję bezogonową ze skrzydłem w układzie delta, co przypomina sylwetkę irańskiego drona Shahed-136. Jednak w przeciwieństwie do niego ukraińskie drony są napędzane silnikiem elektrycznym, przez co są cichsze i trudniejsze do wykrycia przez termowizję i prawdopodobnie do startu wymagają rozkładanej katapulty.