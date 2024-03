Masakra Rosjan na zachód od Awdijiwki. Ze szturmu wróciło ich 15

Po poniesieniu strat Rosjanie zostali wycofani na teren ruin koksowni w Awdijiwce tylko po to, aby przygotować się do kolejnego szturmu. Rosyjscy żołnierze odmówili i są z tego powodu szykanowani, ponieważ nie chcą brać udziału w samobójczych szarżach.

Ukraińcy po wycofaniu się z Awdijiwki starają się ufortyfikować teren położony w okolicy przeszkód wodnych położonych w okolicy m.in. wsi Orliwka. Z takich pozycji podobnie jak miało to miejsce np. w regionie Awdijiwki bądź Robotyne prowadzona jest obrona z wykorzystaniem głównie artylerii korygowanej przez drony. Ewentualnie do akcji wchodzą pojazdy opancerzone bądź czołgi .

Niżej są moździerze kal. kal. 81/82 mm oraz lekkie konstrukcje kal. 60 mm. W ostatnim przypadku warto wspomnieć o polskich moździerzach LMP 2017, które były stosowane podczas obrony Awdijiwki. Są to konstrukcje o masie poniżej 8 kg zdolne do ostrzału celów na dystansie do 1,3 km. Rosjanie bardzo się ich boją, ponieważ spadające pociski nie wydają charakterystycznego świstu dającego czas na ukrycie się. Mają one też bardzo duży zasięg rażenia wynoszący aż 40 metrów dzięki temu, że eksplodują w powietrzu.