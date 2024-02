M2A2 Bradley z tajemniczym dodatkiem pod Awdijiwką. Pełni on kluczową rolę

Wojna w Ukrainie pokazała masowe wykorzystanie dronów w bardzo wielu zastosowaniach, aczkolwiek najbardziej medialne jest wykorzystanie dostępnych dla każdego dronów typu FPV (nazwa pochodzi od zapewniania widoku z perspektywy pierwszej osoby). Zarówno Ukraińcy jak i Rosjanie za pomocą trytytek bądź taśmy klejącej przeczepiają do nich bomblety z amunicji kasetowej, bądź odchudzone granaty przeciwpancerne PG-7VL umożliwiające zniszczenie czołgu w przypadku szczęśliwego trafienia.

Początkowo pionierami w zastosowaniu tej improwizowanej amunicji precyzyjnej byli Ukraińcy, ale niestety Rosjanie także w ostatnich miesiącach zwiększyli użycie takich dronów "kamikadze". To sprawia, że każdy pojazd niewyposażony w system walki elektronicznej staje się trumną na kołach bądź gąsienicach.

Obydwie strony starają się wyposażać swoje jednostki i pojazdy w systemy walki elektronicznej, ale tutaj dużo lepszy dostęp do profesjonalnych rozwiązań ma nieobjęta sankcjami Ukraina. Warto też zaznaczyć, że popularne rozwiązania z Chin są stosowane z różnym skutkiem, ponieważ niektóre zostały rozpracowane i nie zapewniają już ochrony .

Tworzą one, można rzec "bąbel" o średnicy kilkudziesięciu czy kilkuset metrów wewnątrz, którego drony w zależności od ich typu spadają na ziemię, lądują lub wracają do bazy. System ma być też zdolny do wykrywania i lokalizowania dronów, ale konkretne szczegóły dotyczące częstotliwości są nieznane. Podstawą jest najpewniej zakłócanie GPS i GSM.