Dron uderzył w Ukraińców. Nie tego spodziewali się Rosjanie

Do listy przypadków, w których amerykański Bradley ratuje życie ukraińskich żołnierzy, można dopisać ostatni incydent, o którym pisze portal Defence Blog. Mowa o ostrzelaniu Ukraińców rosyjskim dronem kamikadze Lancet . Bezzałogowiec miał uderzyć w kadłub wozu z USA, jednak kostki pancerza reaktywnego zneutralizowały zagrożenie. Bradley został nieznacznie uszkodzony – na zdjęciach z frontu nie widać oznak sugerujących, że sprzęt został unieruchomiony lub wykluczony z walki. Co najważniejsze jednak – opancerzenie Bradleya uchroniło przed obrażeniami żołnierzy pracujących wewnątrz.

Przypomnijmy, że wspomniany wóz ratujący życia Ukraińców to konstrukcja, której historia sięga lat 70. ubiegłego wieku. Podstawowym uzbrojeniem M2 Bradley jest armata M242 Bushmaster kal. 25 mm, która w trakcie walk wielokrotnie udowodniła swoją skuteczność, bowiem jest w stanie zniszczyć nawet najbardziej zaawansowane konstrukcje walczące po stronie rosyjskiej. W towarzystwie M242 Bushmaster znajduje się karabin maszynowy kal. 7,62 mm, który służy do eliminowania piechoty oraz słabo opancerzonych jednostek.

M2 Bradley jest nie tylko potężnie opancerzony i dysponujący dużą siłą rażenia. To również wysoce mobilny wóz, za którego napęd odpowiada jednostka napędowa o mocy 500 lub 600 KM (w zależności od roku produkcji). Rozpędza ona pojazd do prędkości niemal 70 km/h i jest w stanie pracować nawet w wodzie, gdzie maksymalna prędkość pojazdu spada do 7 km/h. Maksymalny zasięg do pełna zatankowanego Bradleya to z kolei ok. 500 km.