Amunicja krążąca Switchblade wystrzelona z USV

Próby realizowano pod koniec października. Były one częścią większych manewrów o kryptonimie "Digital Talon", prowadzonych przez 59. Grupę Zadaniową (Task Force) US Navy. Utworzona w 2021 roku formacja ma charakter doświadczalny, jej zadaniem jest być testowanie różnych platform bezzałogowych i wykorzystujących sztuczną inteligencję do codziennego wykorzystywania w operacjach na Bliskim Wschodzie. TF59 podlega bezpośrednio pod Centralne Dowództwo Sił Morskich Stanów Zjednoczonych (NAVCENT).

T38 to USV oparty konstrukcyjnie na kadłubie szybkiej łodzi motorowej. Jednostka ma długość 11 metrów i jest w stanie przyjąć na pokład ładunek o masie nieco ponad 2 ton. Napęd może stanowić silnik spalinowy zabudowany wewnątrz lub zaburtowy. Podczas ubiegłomiesięcznych prób jednostkę napędzały dwa silniki zaburtowe. W zależności od konfiguracji dron może osiągnąć prędkość maksymalną nawet do 80 węzłów, dysponując przy tym zasięgiem 800–1200 mil morskich.

Według US Navy morska amunicja krążąca w postaci wykorzystywanej przez ukraińską marynarkę wojenną stwarza duże zagrożenie zarówno dla cywilnych statków, jak i dla infrastruktury na lądzie. Rozwiązanie to, do pewnego stopnia rekompensując ukraińskiej flocie braki w okrętach, pozwala razić rosyjskie porty i okręty z dala od własnych baz. W sierpniu byliśmy świadkami udanego ataku na okręt desantowy Oleniegorskij gorniak, a miesiąc wcześniej – na Most Krymski. Wcześniej podobne rozwiązanie wykorzystywali wspierani przez Iran bojownicy Huti w Jemenie.