Kubańska misja okrętu podwodnego Kazań. Rosjanie strzelili sobie w kolano

Pozwoliły na to nieustanne patrole amerykańskich i kanadyjskich, morskich samolotów rozpoznawczych , jak P-8 Poseidon czy P-3 Orion, dysponujących – poza radarami – zestawem boi hydroakustycznych. To zrzucane z samolotu sensory (aktywne i pasywne), służące do wykrywania zanurzonych okrętów podwodnych.

Przez lata Amerykanie ryzykowali, pływając swoimi okrętami podwodnymi tuż przy rosyjskich, aby zebrać jak najwięcej danych, co prowadziło do licznych kolizji . W tym przypadku nie było takiej konieczności.

Kazań, razem z resztą okrętów projektu 885/885M (pięć ukończono, kolejne są w różnych etapach budowy), to wyjątkowe jednostki. Okręt jest reprezentantem projektu 885 (typ Jasień) – ostatniego, opracowanego w czasach ZSRR, a produkowanego już w Rosji. Powstał tylko jeden okręt projektu 855 – reszta serii, w tym także Kazań, to jednostki zmodyfikowanego, ulepszonego projektu 855M.

Jednostki projektu 855M mają inną specyfikę – to okręty uderzeniowe (SSGN). Choć wyposażono je w napęd jądrowy, zapewniający nieograniczony zasięg i zdolność do długotrwałego przebywania pod wodą, okręty te są uzbrojone w pociski manewrujące – ich przeznaczeniem są konwencjonalne ataki na cele morskie i lądowe, możliwe do wykonania bez wywoływania III wojny światowej. Pozwala na to 32-kontenerowa wyrzutnia VLS, umożliwiająca wystrzeliwanie m.in. pocisków Kalibr, Oniks lub Cyrkon.