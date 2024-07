Przeszukali chiński statek. Niebywałe, co znaleźli w środku

Jak poinformował dziennik "The Libya Observer", drony były transportowane w częściach, które ukryto w kilku kontenerach. Celników próbowano przechytrzyć nie tylko tym, ale również przemieszaniem części z rozkręconych bezzałogowców z elementami do turbin wiatrowych.

Wszystko wskazuje na to, że chińskie drony miały dotrzeć do portu w Bengazi i wesprzeć oddziały generała Chalifa Haftara, czyli przywódcy libijskiej opozycji. Już od pewnego czasu pojawiają się informacje sugerujące, że Stany Zjednoczone są coraz bardziej zaniepokojone rosnącymi powiązaniami Haftara z Rosją i Chinami. Przed kilkoma tygodniami, również przy pomocy Amerykanów, we Włoszech przejęty został statek z rosyjską bronią zmierzający do tego samego portu w Libii.