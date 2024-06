Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kuby oświadczyło, że cztery rosyjskie okręty to fregata "Admirał Gorszkow", okręt podwodny z napędem atomowy "Kazań", tankowiec "Akademik Paszyn" i holownik ratowniczy "Nikołaj Cziker". Jednostki będą stacjonować w porcie Hawana, który znajduje się ok. 250 km od Florydy.

Okręt "Kazań" projektu 885M (Jasień-M) to zmodernizowana wersja projektu 885 Jasień, czyli uderzeniowych, podwodnych okrętów atomowych czwartej generacji. Jednostka trafiła do służby w maju 2021 r. Oprócz niej Rosja posiada jeszcze kilka okrętów tego typu - "Siewierodwińsk" wcielony do służby w 2014 r. oraz "Krasnojarsk", który służy od 2022 r.

"Kazań" to jednostka mająca długość 120 m, szerokość 13 m i wyporność ok. 14 tys. ton. Okręt może zanurzyć się na głębokość nawet 600 metrów i działać w sposób autonomiczny do 100 dni. Jego dokładne dane techniczne wciąż pozostają tajemnicą. Wiadomo jednak, że jednostki mogą przenosić torpedy kalibru 533 mm, a także pociski rakietowe Oniks, Kalibr oraz Granat, a także to, że są obsługiwane przez 64-osobową załogę.