Rosyjski okręt podwodny "Kazań" pod szczególnym nadzorem. USA śledzą jego ruchy

Boeing P-8 Poseidon to morski samolot patrolowy, przeznaczony do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych oraz do celów ratowniczych. Podobnie, jak towarzyszący mu Lockheed P-3 Orion. Pierwsza ze wspomnianych maszyn jest zmodyfikowaną wersją Boeinga 737-800ERX ze skrzydłami z wersji 737-900, opracowaną przez Boeing Defence, Space & Security dla Marynarki Wojennej USA. Z kolei drug to konstrukcja bazująca na samolocie pasażerskim Lockheed L-188 Electra, którą dla Marynarki Wojennej USA stworzył koncern Lockheed Martin.