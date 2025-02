Wyślą Ukrainie myśliwce. Nie będą atakować samolotów Rosjan

W wywiadzie dla jednej z ukraińskich telewizji internetowych Oleg Katkow stwierdził, że myśliwce Mirage i F-16 będą mogły być w podobnym zakresie wykorzystywane do zestrzeliwania rosyjskich pocisków manewrujących i dronów . Wiele różnic w ich budowie i wyposażeniu sprawia jednak, że nie należy oczekiwać od nich takiej samej skuteczności we wszystkich bitwach powietrznych z rosyjskimi siłami.

– Nie będzie to taka sama skuteczność jeśli mówimy wprost o bitwach powietrznych. F-16 może służyć do niszczenia celów przy pomocy pocisków AIM-120 AMRAAM o zasięgu 110 - 160 km. Wtedy ma znacznie większe szanse na przeciwstawienie się rosyjskiemu lotnictwu i odepchnięcie go od linii frontu. A kiedy mówimy o Mirage, nie chodzi o to, że nie może wykonać tego zadania. Ale jest mało prawdopodobne, aby to zrobił. Korzysta z pocisków powietrze-powietrze o największym zasięgu do 80 km – powiedział Oleg Katkow.