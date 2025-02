Rosjanie przejęli sprzęt NATO. Może im sporo pomóc

Rosyjski system obrony powietrznej 2S38 Deriwacja-PWO, oparty na podwoziu BMP-3, może zyskać nowe możliwości dzięki analizie przechwyconego szwedzkiego bojowego wozu piechoty CV9040C wyposażonego w 40mm automatyczne działo. Pomimo obietnic szybkiego wdrożenia, 2S38 wciąż nie trafił na pole walki. Rosyjski gigant zbrojeniowy Rostiech naciska na przyspieszenie jego dostaw, jednak do tej pory nie udało się zrealizować tych planów. Przyczyną opóźnień we wdrożeniu systemu najprawdopodobniej są problemy techniczne, donosi Bulgarian Military.

2S38 Deriwacja-PWO to nowoczesny rosyjski samobieżny zestaw przeciwlotniczy, opracowany przez zakłady Urałwagonzawod na podwoziu bojowego wozu piechoty BMP-3. Jego głównym uzbrojeniem jest 57-mm automatyczna armata, zaprojektowana do zwalczania różnorodnych celów powietrznych, takich jak bezzałogowe statki powietrzne, pociski manewrujące, rakiety powietrze-ziemia, samoloty wsparcia pola walki oraz śmigłowce.

System wyposażono w zaawansowany optoelektroniczny system wykrywania i śledzenia celów, opracowany przez białoruską firmę Peleng. Umożliwia on panoramiczną obserwację terenu w zakresie 360 stopni oraz sektorowe skanowanie. Według Rosjan w trybie przeglądu system jest w stanie wykryć mały bezzałogowy statek powietrzny na odległość 700 metrów, a w wąskim polu widzenia – do 4900 metrów.

Podwozie BMP-3 zapewnia pojazdowi wysoką mobilność, z prędkością maksymalną do 70 km/h i zasięgiem około 600 kilometrów. Dodatkowo, 2S38 jest amfibią, co pozwala na pokonywanie przeszkód wodnych z prędkością do 10 km/h. Załoga składa się z trzech osób, a opancerzenie chroni przed ostrzałem z broni kalibru do 14,5 mm.