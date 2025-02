Niedawne badanie opublikowane w Nature Medicine ujawniło znaczny poziom nanoplastików w ludzkich tkankach mózgowych. Próbki pobrane w 2024 r. wykazały wzrost ilości fragmentów plastiku w porównaniu z próbkami z 2016 r., przy stężeniach sięgających 4800 mikrogramów na gram. Według Matthew Campena, głównego badacza z University of New Mexico, odpowiada to wadze standardowej plastikowej łyżki.