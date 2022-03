Wojna w Ukrainie. Czasem dostarczone uzbrojenie jest wadliwe

Niestety w przypadku sprzętu mającego co najmniej ponad 30 lat może dochodzić do zagrożenia dla operatora . Ryzyko może być mniejsze lub większe w zależności od jakości danego uzbrojenia oraz kwestii przestrzegania warunków magazynowych. W najlepszym przypadku taka broń po prostu nie zadziała, a w najgorszym zabije lub zrani użytkownika.

Winowajcą były najpewniej mikropęknięcia w paliwie stałym silnika rakietowego granatu przeciwpancernego. Zwiększają one powierzchnię zapłonu ponad przewidzianą przez producenta normę, co skutkuje zwiększeniem ciśnienia w komorze spalania silnika, a następnie jego eksplozją. Na razie jest to jednostkowy przypadek , ale jeśli problem dotyczy większej partii sprzętu, to pojawią się kolejne wypadki.

Aby temu zapobiec, uzbrojenie powinno raz np. na 10 lub 20 lat trafić do producenta na odświeżenie, ale z wycofanym sprzętem mało kto to robi. Utylizacja jest droga, a tego typu uzbrojenia nie można - w przeciwieństwie do amunicji do broni strzeleckiej - sprzedać na rynku cywilnym. Tkwi więc ono w magazynie w oczekiwaniu na odpowiedni moment, kiedy można byłoby go komuś go tanio sprzedać bądź oddać.