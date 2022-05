T-90M Proryw-3 vs Carl Gustaf. Wyjaśniamy czym go zniszczono

Rosyjskie T-90M Proryw-3 to jedne z najnowocześniejszych rosyjskich czołgów podobnie jak modernizowane do standardu BWM czołgi T-80. Jak widać na poniższym nagraniu nawet wielowarstwowy pancerz reaktywny Relikt nie dał rady przeciwko szwedzkiemu działu bezodrzutowemu Carl Gustaf, którego historia sięga około 1948 roku.

Jest to działo bezodrzutowe wykorzystujące pociski kalibru 84 mm wystrzeliwane z gwintowanej tuby. Jest to o tyle ważne, że w porównaniu do starszych i gładkolufowych konkurentów szwedzkie rozwiązanie charakteryzowało się znacznie większym zasięgiem i celnością. Przez lata Szwedzi kilkukrotnie modernizowali Carla Gustafa skupiając się głównie na redukcji jego masy oraz ulepszaniu osiągów głowicy bojowej.