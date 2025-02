Wysyłają do Polski najlepszy sprzęt. Chcą bronić Rzeszowa

NASAMS może niszczyć różne cele, w tym drony, śmigłowce, samoloty, a nawet pociski manewrujące. Zasięg jest uzależniony od rodzaju wykorzystywanych pocisków oraz od wersji (do tej pory opracowano już trzy) tego systemu, ale może dochodzi do nawet ok. 60 km. Dalej (do ok. 120 km) sięgają radary wykrywające wrogie cele.