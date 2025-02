Pojechał w góry. Zobaczył tam niesamowite zjawisko

Widmo Brockenu w górach , "latające" statki nad Bałtykiem , a nawet "magiczne" górki w Lubelskiem , gdzie prawa fizyki wydają się nie obowiązywać. To tylko nieliczne zjawiska, które można określić mianem niesamowitych. Film z Austrii przedstawia kolejną tego typu iluzję, która jest co najmniej intrygująca. Czym w zasadzie jest podsłońce i kiedy można to dostrzec?

Wyjaśnijmy, że podsłońce nagrane w Austrii to w istocie zjawisko halo (zachodzące w atmosferze i obserwowane wokół tarczy słonecznej), które przyjmuje specyficzną postać. Doskonale widać to na filmie - zjawisko ma bowiem kształt wydłużonej, jasnej plamy , którą widać poniżej Słońca. Wyjątkowości temu zjawisku dodają też mieniące się w słońcu kryształki lodu.

Wspomniane zjawisko nie jest więc wcale tak łatwe do obserwacji. Najlepsze ku temu warunki są wtedy, kiedy obserwator przebywa powyżej warstwy chmur (z odpowiednimi kryształkami lodu). Oznacza to więc, że dobrym miejscem dla tego typu obserwacji będzie samolot. Nie jest to jednak jedyne miejsce do doświadczenia podsłońca. Jak pokazuje przykład z Austrii - zjawisko można dostrzec również w wysokich górach.