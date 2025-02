Niepokojące zjawisko. Jeziora w Grenlandii zmieniają kolor na brązowy

Naukowcy z Uniwersytetu Maine informują, że około 7500 jezior w zachodniej części Grenlandii przeszło znaczące zmiany po wyjątkowo gorącym i deszczowym okresie jesienią 2022 roku. Wysoka temperatura oraz opady deszczu, które pojawiły się zamiast śniegu, spowodowały topnienie wiecznej zmarzliny. W wyniku tego procesu do środowiska uwolnione zostały znaczne ilości węgla, żelaza czy magnezu.

Opady deszczu umożliwiły pierwiastkom przedostanie się do jezior, co zmieniło ich skład chemiczny. Wzrost materii organicznej pobudził rozwój bakterii, co spowodowało brązowienie wód i pojawienie się nieprzyjemnego zapachu. Zmiany te stanowią zagrożenie dla lokalnych społeczności, które korzystają z jezior jako źródła wody pitnej.