Izrael zapowiada odwet na Iranie. Może użyć unikatowej broni

Najbardziej prawdopodobny jest zasięg przekraczający 1 tys. km, a do tego dochodzi zasięg samolotów przenoszących te pociski. Ponieważ jest to pocisk balistyczny, który najpierw wznosi się w przestrzeń kosmiczną, a później opada, prędkość ataku będzie wynosiła kilkukrotność Mach 1(1980 km/h). Dzięki temu jest to bardzo trudny cel do zestrzelenia, z którym może sobie poradzić niewiele systemów przeciwlotniczych na świecie.