Tym Izrael zaatakował Iran. Prawda wyszła na jaw

Poszlaką umożliwiającą jego identyfikację był wrak pocisku lub jego sekcji napędowej znaleziony w Iraku, który jest bardzo zbliżony do znanych zdjęć przestawiających testowe pociski balistyczne Blue Sparrow wykorzystywane przez Izrael do testowania swojego systemu Arrow-3 .

Bardzo prawdopodobne, że to właśnie one były bazą dla broni znanej jako ROCKS, której prędkość oraz zasięg są nieznane. Warto zaznaczyć, że ostatnie znane informacje dotyczące pocisków z rodziny Sparrow mówiły o zastosowaniu dwuelementowej konstrukcji z osobnym modułem z głowicą bojową i segmentem napędowym, który po wypaleniu się odpada.

Jest to też pocisk balistyczny więc prędkość ataku także najpewniej kilkukrotnie przekraczała Mach 1 (1980 km/h) czyniąc go bardzo trudnym celem dla obrony przeciwlotniczej i tylko systemy z rodziny S-300 w przypadku Iranu miałyby szansę go zestrzelić jeśli byłyby w pobliżu. Wystarczy spojrzeć na ostatnie problemy Ukraińców w zwalczaniu pocisków typu Iskander-M , Ch-22 czy Ch-47 Kindżał.

Umożliwia to wykorzystanie go w charakterze broni antyradiolokacyjnej pokroju pocisków AGM-88 HARM tylko, ze o znacznie większym zasięgu i trudniejszych do zestrzelenia. Z kolei zastosowana głowica bojowa ma być dostępna w dwóch wariantach z czego pierwszym jest model odłamkowo-burzący, a drugim głowica penetrująca przeznaczona do niszczenia umocnionych bunkrów.