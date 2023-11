Atomowy atak na Strefę Gazy. Szokujący pomysł izraelskiego polityka

Izrael ma do dyspozycji 300-500 głowic, z czego prawdopodobnie 80 gotowych do szybkiego użycia, co stawia go w gronie największych potęg atomowych świata. Brak oficjalnego potwierdzenia tego faktu sprawia, że izraelski arsenał i prace badawcze znajdują się poza zasięgiem międzynarodowej kontroli.