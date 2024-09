Hezbollah się doigrał. Miażdżąca odpowiedź Izraela

Hezbollah to szyickie ugrupowanie polityczne z otwartym wsparciem Iranu , będące istotnym elementem struktur rządowych Libanu. Organizacja może poszczycić się dobrze przygotowaną milicją liczącą około 20 tysięcy aktywnych członków oraz podobną liczbą rezerwistów (według analiz Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych). W związku z tym, Hezbollah stanowi większe zagrożenie niż bojownicy Hamasu z Gazy .

Ważnym czynnikiem jest tu korzystne środowisko operacyjne, jakim jest niepodległy, choć politycznie niestabilny Liban. Hezbollah w praktyce tworzy tam alternatywną infrastrukturę, oferując m.in. placówki zdrowotne i działalność charytatywną, co przekłada się na szerokie poparcie społeczne.

To pozwalało na prowadzenie prawie bezkarnych ataków rakietowych na północne terytorium Izraela za pomocą m.in. rakiet z systemów BM-21 Grad , czy BM-27 Uragan . Teraz Izrael zdecydował się rozpocząć aktywną kampanię w praktyce wybombardowania Hezbollahu z południowego Libanu.

IAF wykorzystało swoje samoloty F-16C/D "Barak", F-16I "Sufa" , F-15I "Ra'am" oraz być może i F-35I "Adir" do zrzucana broni precyzyjnej na wykryte i zidentyfikowane składy broni Hezbollahu.

Izrael ponownie użył bomb kierowanych z rodziny GBU Paveway, JDAM czy SPICE . Te w zależności od wagomiaru mogą ważyć od 125 kg do 900 kg. Jednakże bardziej preferowane są lżejsze bomby, ponieważ dzięki precyzji trafienia rzędu paru metrów nie potrzeba bardzo silnej eksplozji, a mniejszych bomb samolot weźmie więcej.

To pozwala na zaatakowanie większej liczby celów podczas jednego przelotu oraz zmniejsza skalę zniszczeń pobocznych nieuniknionych podczas ataków na cele w terenie zabudowanym. Izrael ma do takich zadań np. bomby masie 115 kg, znane jako MLGB oraz bomby MPR firmy Elbit Systems, których najlżejsza 230-kilogramowa wersja ma zdolność przebicia nawet metra żelbetu, przy dużo mniejszych niż wynikałoby to z jej siły polu rażenia.