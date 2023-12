Gorąco na Morzu Czerwonym. Fregata FREMM zestrzeliła parę dronów

Fregaty FREMM (Fregate multi-mission) to okręty o wyporności 6 tys. ton będące efektem współpracy francusko-włoskiej zapoczątkowanej w latach 2000. XXI wieku. W przypadku Francji początkowo zakładano budowę 17 okrętów, ale ostatecznie ze względu cięcia budżetowe liczba za została zredukowana do 11 sztuk. Podobna sytuacja miała miejsce we Włoszech, ale lukę w części pozwoliły wypełnić zamówienia zagraniczne od Maroka, Egiptu, Grecji czy USA.

W przypadku francuskiej fregaty "Languedoc" wcielonej do służby w 2017 r. mamy do czynienia z wersją przystosowaną do zwalczania okrętów podwodnych. Jej uzbrojenie obejmuje standardową armatę morską 76/62 Super Rapido (SR) zdolną do atakowania celów nawodnych lub lądowych na dystansie do 16 km przy wykorzystaniu standardowej amunicji lub celów powietrznych do 8 km. Jest to uzbrojenie przeciwlotnicze ostatniej szansy podobnie jak trzy wieżyczki systemu Narwhal z armatami automatycznymi kal. 20 mm.