Historyczny moment w Warszawie. Komentują to nawet Rosjanie

Jest to pierwszy przypadek kiedy Warszawy będzie bronił system zdolny do zwalczania broni balistycznej. Krótka informacja o uruchomieniu tarczy antyrakietowej Warszawy pojawiła się też w państwowej agencji informacyjnej TASS.

Aktualnie polskie Patrioty wykorzystują jeszcze dwa radary AN/MPQ-65 na baterię zapewniające wykrywanie celów w polu 240 stopni co i tak jest progresem w porównaniu do baterii z jednym radarem, gdzie pole wykrywania to tylko 120 stopni. Ten mankament mają wyeliminować docelowe radary LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) zapewniające możliwość wykrywania celów ze wszystkich kierunków (360 stopni).