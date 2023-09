Jeszcze nikt ich nie kupił. Polska będzie pierwsza

Same wyrzutnie wchodzące w skład systemu Patriot są osadzane na platformie samochodowej. Zapewnia on ochronę przed różnego rodzaju obiektami latającymi, m.in. pociskami manewrującymi, pociskami balistycznymi, samolotami, helikopterami i bezzałogowymi statkami powietrznymi. Standarowe pociski zapewniają zasięg ok. 70 km. Zamówione przez Polskę pociski PAC-3 MSE są bardziej zaawansowane i wyróżniają się zasięgiem do 120 km.