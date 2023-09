F-35 nie potrafi operować z dróg? Norwegowie zdają się o tym nie wiedzieć

Po wstąpieniu Finlandii do NATO widać, że coraz więcej państw Sojuszu Północnoatlantyckiego wysyła swoich pilotów na szkolenia w sprawie korzystania z tzw. drogowych odcinków lotniskowych (DOL). Dopiero co widzieliśmy trenujących starty i lądowania brytyjskich pilotów Eurofighterów , a teraz pojawiło się nagranie przedstawiające Norwegów latających na F-35 .

Norweski F-35 przybył na ćwiczenia Baana23 i w związku z tym musiał wylądować na improwizowanym lotnisku opartym o odcinek drogi ekspresowej. Warto zaznaczyć, że jest to konwencjonalny F-35A, a nie dedykowany takiemu środowisku F-35B. Oznacza to, że F-35A w razie potrzeby może korzystać z improwizowanych lotnisk, co było podważane przez niektórych krytyków tej konstrukcji.