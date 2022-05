Takie pociski spadają na Rosjan. Oto, jak Ukraina wykorzystuje M777

Jednym ze sprzętów wojskowych, który trafił na Ukrainę w ramach wsparcia udzielonego przez inne państwa, są haubice kal. 155 mm, w tym haubice M777. Jak już informowaliśmy, ukraińscy żołnierze zostali przeszkoleni przez Stany Zjednoczone do ich obsługi, a wszystko wskazuje na to, że zdobyta wiedza jest obecnie wykorzystywana w praktyce i pomaga w walce z Rosjanami.

Głowica jest wykonana ze stali o wysokim stopniu rozdrobnienia, co zwiększa jej skuteczność. Dodatkowo jest wypełniona materiałem wybuchowym luzem – trotylem lub tzw. Composition B, czyli amerykańskim, kruszącym materiałem wybuchowym, który można spotkać również pod nazwą Cyclotol. Pocisk M549 waży 43,5 kg, a jego głowica w zależności od wykorzystanego materiału wybuchowego ma masę od 6,8 kg (w wersji M549A1 z trotylem) do 7,26 kg (w wersji M549 z Composition B).

Pociski M549 mogą być używane z haubicami M777 , ale też haubicami M198, M114 czy M109. W zależności od ich rodzaju pociski osiągają inny zasięg, który maksymalnie wynosi nawet 40 km. Oznacza to, że tego typu broń nadaje się podczas misji wykonywanych na znacznych odległościach, na terenie, gdzie ukrywa się wróg, przygotował różnego rodzaju zasadzki i rozstawił swoją broń.

Warto przypomnieć, że M777 to lekka, bardzo mobilna, holowana haubica kalibru 155 mm produkowana przez BAE Systems. Waży 3773 kg, a do jej obsługi potrzeba 7 żołnierzy. Jej donośność, jeśli chodzi o pociski odłamkowo-burzące szacuje się na 24,7 km, w przypadku pocisków z dodatkowym napędem rakietowym RAP – 30 km, a pocisków M983 Excalibur – 40 km. Maksymalna szybkostrzelność M777 to 5 strzałów na minutę, a ciągła – 2 strzały na minutę.