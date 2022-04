Francuska artyleria dla Ukrainy. Na front trafi CAESAR

Portal ouest-france.fr wskazuje, że 12 armatohaubic ma pochodzić z zapasów francuskiej armii, co nowością nie jest, ponieważ mieliśmy już przykłady tego typu działań przy okazji sprzedaży samolotów Rafale do paru klientów zagranicznych (Grecja czy Chorwacja). Odebrane działa zostaną zapewne z czasem zastąpione zmodernizowanymi jednostkami, a Francuzi mają także wyszkolić pierwszych 40 ukraińskich artylerzystów.

Jest to pierwszy masowo produkowany kompleks artyleryjski osadzony na ciężarówce wojskowej, który zdobył bardzo duże uznanie na świecie jako tanie oraz łatwe w transporcie lotniczym rozwiązanie. Skrót CAESAR wprowadzonej do służby w 2007 roku armatohaubicy pochodzi od "CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtilleri" oznaczającego dosłownie system artyleryjski osadzony na ciężarówce.

Sześciokołowe podwozie ze względu na limit masy ma nieopancerzoną kabinę (jest opcja dodania pancerza poziomu 2 STANAG 4569) oraz tylko półautomatyczny mechanizm ładowania. Jeśli jednak potrzeba więcej ochrony oraz automatu ładowania to francuzi zaprojektowali drugą wersję Caesara na czeskim ośmiokołowym podwoziu od Tatry. Klasa opancerzenia w tym wariancie to poziom 3 STANAG 4569, ale masa systemu wzrosła do około 30 ton.

Plusem Caesara jest łatwość zintegrowania go z systemem zarządzania polem walki bądź z bezzałogowcami oraz fakt osiągnięcia gotowości bojowej z ruchu (lub odwrotnie) w mniej niż minutę, a szybkostrzelność to 6 strz./min. Mobilność jest zapewniana przez silnik diesla od Renault o mocy 240 KM, pozwalający rozpędzić Ceasera do ponad 80 km/h po drodze lub do 50 km/s w terenie. Załogę stanowi z kolei 4-5 żołnierzy.