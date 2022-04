Artylerii nigdy za mało. Do Ukrainy mogą trafić słowackie działa ZUZANA 2

Byłby to już kolejny samobieżny system artyleryjski w natowskim kalibrze 155 mm po francuskich CAESAR-ach, obiecanych przez Holandię niemieckich PzH 2000 i brytyjskich AS-90. Do tego należy dodać holowaną artylerię z USA i Kanady.

Wygląda, że porozumienie zostanie podpisane, ale kwestią sporną zapewne pozostaje termin dostarczenia armatohaubic do Ukrainy. To tylko na razie tylko nasze przypuszczenia, ale może dojść do sytuacji podobnej jak w przypadku paru francuskich kontraktów zagranicznych, gdzie część sprzętu było pierwsze zabrane ze stanu sił zbrojnych.

Te "straty" zostaną później zniwelowane nowymi dostawami, tak jak to się stało m.in. w przypadku kontraktów na samoloty Rafale dla Grecji oraz Chorwacji. Warto zaznaczyć, że armatohaubice ZUZANA 2 są na wyposażeniu słowackich Sił Zbrojnych. Ponadto wedle informacji producent ma zobowiązać się do potraktowania Ukrainy priorytetowo. Warto też zaznaczyć, że nie tak dawno Słowacja przekazała Ukrainie system przeciwlotniczy S-300.

ZUZANA 2 - historia oraz osiągi

ZUZANA 2 to modernizacja pierwszej armatohaubicy ZUZANA, która z kolei jest modyfikacją czechosłowackiej vz. 1977 Dana. Pierwsza wersja zaprojektowana przez firmę KONŠTRUKTA – Defence została przyjęta do służby w 1998 roku i charakteryzowała się zastosowaniem natowskiego działa kal. 155 mm o długości 45 kalibrów na zmodyfikowanym ośmiokołowym podwoziu Tatra. Nie obyło się to bez problemów, a największym był ograniczony do zaledwie 60 stopni obrót wieży.

W związku z tym prowadzone były prace nad ulepszeniem systemu, których efekt pierwszy zaprezentowano na targach IDET w 2013 roku. W stosunku do poprzedniej wersji zniknął problem z ograniczonym zakresem obrotu wieży oraz zastosowano dłuższą armatę o długości 52 kalibrów.

Jest to wysoce automatyzowana armatohaubica potrzebująca do obsługi tylko czterech żołnierzy chronionych opancerzoną kabiną. Zastosowany tutaj automat ładowania pozwala na maksymalną szybkostrzelność 5 strz./min, ale możliwy jest też załadunek ręczny w przypadku problemów.

Armatohaubica przewozi na pokładzie jednostkę ognia obejmującą 40 sztuk amunicji i jest zdolna do rażenia celów na dystansie 41 km w przypadku amunicji standardowej lub powyżej 50 km jeśli stosowana jest amunicja z dopalaczem rakietowym.

Oczywiście ZUZANA 2 jest też zdolna do ostrzału w trybie MRSI, w którym pierwszy strzał jest oddawany stromotorowo, a kolejne po bardziej płaskiej trajektorii. Efektem zastosowania tej "sztuczki" jest to, że wszystkie pociski salwy spadają na cel w tym samym czasie. ZUZANA 2 jest konstrukcją o masie nieco ponad 30 ton (rozładowana), ale na drodze może się rozpędzić do maksymalnie 90 km/h, a w terenie do 20 - 30 km/h.

Słowacja podpisała w 2018 roku umowę na dostawy 25 dział za 151,7 mln EUR i 19,3 mln EUR na dostawy amunicji. Nie się też ukryć faktu, że ZUZANA 2 jest bardzo podobna do zaprezentowanej w zeszłym roku czeskiej armatohaubicy DITA notabene także opierającej się na wspólnym przodku.