Drony KUB BLA. Rosjanie także wykorzystują drony "kamikadze"

Są to drony, które po wykryciu celu mogą natychmiast go zaatakować lotem nurkowym, ponieważ na pokładzie mają zainstalowaną głowicę bojową. Ta w zależności od typu może być skuteczna w zwalczaniu celów opancerzonych (ładunek kumulacyjny) bądź celów lekkich pokroju piechoty (głowica odłamkowa).

Prace nad zaprezentowanym w 2019 roku na targach IDEX dronem KUB BLA prowadzi należąca do Koncernu Kałasznikow firma ZALA Aero Group. Jest to dron wystrzeliwany z katapulty zdolny do operowania w powietrzu przez 30 minut o zasięgu 40 km. Może on przenosić 3 kg ładunku, z czego 1 kg stanowi głowica bojowa. Maksymalna prędkość lotu to 130 km/h, a za napęd służy pojedyncze śmigło pchające zamontowane z tyłu.