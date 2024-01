Tysięczny F‑35 wyprodukowany. Myśliwiec jeszcze trochę postoi w fabryce

Amerykański koncern Lockheed Martin wyprodukował tysięczny myśliwiec F-35 Lightning II. Maszyna nie została jeszcze dostarczona do klienta. Odbędzie się ona, gdy firma ukończy rozwój najnowszej konfiguracji myśliwca, czyli Technical Refresh 3 (TR-3). To wersja wyposażenia, którą otrzymają również zamówione przez Polskę F-35. Zwróciliśmy się do Lockheed Martin z pytaniem, czy opóźnienia związane z jej rozwojem mogą wpłynąć na termin dostaw maszyn dla nas.