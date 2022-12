Niebezpieczne lądowanie F-35B. Pilot ledwo się uratował [Wideo]

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 15 grudnia - pilot podczas próby lądowania nagle utracił kontrolę nad maszyną. Na początku śmigłowiec za szybko uderzył w pas startowy, po czym zaczął podskakiwać i obracać się. Pilot musiał wyczekać aż samolot nieco się ustabilizuje, zanim był w stanie bezpiecznie katapultować się z niej. Nie wiadomo, czy obyło się bez obrażeń, ale spadochron otworzył się poprawnie, więc mamy nadzieję, że pilot nie doznał poważnych ran.

"Zdajemy sobie sprawę z faktu katastrofy F-35B na pasie startowym w Naval Air Station Joint Reserve Base w Fort Worth i wiemy, że pilot pomyślnie się katapultował", podał Lockheed Martin serwisowi The War Zone. "Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem i będziemy postępować zgodnie z odpowiednim protokołem dochodzeniowym, by wyjaśnić przyczyny katastrofy", dodał. Niestety nie jest to pierwsze tego typu zdarzenie w ostatnim czasie. 2 grudnia w amerykańskiej bazie lotniczej Kadena Air Force Base na japońskiej Okinawie taki sam samolot rozpadł się w czasie holowania na płycie lotniska.